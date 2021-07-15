Ляшко пояснив, чому оголосив новий конкурс на голову НСЗУ

Він наголосив, що це перший конкурс за час його перебування на посаді (з середини травня, - ред.).

"Просто під час конкурсу відбулася неочікувана заява – Андрій Віленський зняв свою кандидатуру. Цим зменшився пул учасників, з яких можна обирати. Заслухавши презентації Вадима Арістова і Тетяни Бойко, проконсультувавшись зі своєю командою і людьми, яких ми запросили спостерігати за проведенням конкурсу, прийняв рішення, що потрібно все ж оголосити повторний конкурс і переглянути вимоги до кандидатів, які будуть подаватися", - пояснив Ляшко.

Міністр зазначив, що необхідно розширити вимоги так, щоб більша кількість осіб була залучена до конкурсу.

"Оскільки це, як на мене, ключова інституція в системі охорони здоров'я, яка управляє Програмою медичних гарантій – а це бюджет понад 100 млрд гривень. Нею має керувати людина впевнена, тверда, і щоби відчувалося, що це права рука міністра охорони здоров'я", - сказав Ляшко.