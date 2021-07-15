Ляшко пояснив, чому оголосив новий конкурс на голову НСЗУ

Жодної проблеми з призначенням керівника Національної служби здоров’я немає. Повторний конкурс був оголошений після того, як Андрій Віленський зняв свою кандидатуру.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.
Він наголосив, що це перший конкурс за час його перебування на посаді (з середини травня, - ред.).
"Просто під час конкурсу відбулася неочікувана заява – Андрій Віленський зняв свою кандидатуру. Цим зменшився пул учасників, з яких можна обирати. Заслухавши презентації Вадима Арістова і Тетяни Бойко, проконсультувавшись зі своєю командою і людьми, яких ми запросили спостерігати за проведенням конкурсу, прийняв рішення, що потрібно все ж оголосити повторний конкурс і переглянути вимоги до кандидатів, які будуть подаватися", - пояснив Ляшко.
Міністр зазначив, що необхідно розширити вимоги так, щоб більша кількість осіб була залучена до конкурсу.
"Оскільки це, як на мене, ключова інституція в системі охорони здоров'я, яка управляє Програмою медичних гарантій – а це бюджет понад 100 млрд гривень. Нею має керувати людина впевнена, тверда, і щоби відчувалося, що це права рука міністра охорони здоров'я", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, вчора уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Національної служби здоров'я України (НСЗУ).
Як відомо, наприкінці листопада 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посаду керівника НСЗУ після звільнення Олега Петренка.
У травні минулого року МОЗ завершило співбесіди з кандидатами на посаду керівника НСЗУ. Тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство не змогло вибрати переможця конкурсу, тому він проситиме уряд призначити керівника НСЗУ шляхом укладення контракту.
У серпні 2020 року Кабмін призначив тимчасовим виконавцем обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського.
У травні цього року Віктор Ляшко знову оголосив конкурс на голову НСЗУ. Однак вже на початку липня звернувся до Кабінету міністрів з проханням оголосити повторний конкурс, бо не зміг визначитися з переможцем першого конкурсу.