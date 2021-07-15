Ляшко объяснил, почему объявил новый конкурс на главу НСЗУ

Он отметил, что это первый конкурс за время его пребывания в должности (с середины мая, - ред.).

"Просто во время конкурса состоялось неожиданное заявление – Андрей Виленский снял свою кандидатуру. Этим уменьшился пул участников, из которых можно выбирать. Заслушав презентации Вадима Аристова и Татьяны Бойко, проконсультировавшись со своей командой и людьми, которых мы пригласили наблюдать за проведением конкурса, принял решение, что нужно все же объявить повторный конкурс и просмотреть требования к кандидатам, которые будут подаваться", - пояснил Ляшко.

Министр отметил, что необходимо расширить требования так, чтобы большее количество лиц было привлечено к конкурсу.

"Поскольку это, как по мне, ключевая институция в системе здравоохранения, которая управляет программой медицинских гарантий – а это бюджет более 100 млрд гривен. Ею должен управлять человек уверенный, твердый, и чтобы чувствовалось, что это правая рука министра здравоохранения", - сказал Ляшко.