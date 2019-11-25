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Глава Нацслужби здоров'я подав у відставку

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 18:32
Глава Нацслужби здоров'я подав у відставку
Фото: Олег Петренко (facebook.com-hct.summer.school)

Петренко зазначив, що трансформація системи охорони здоров'я вже почалася

Голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко написав заяву про звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НСЗУ у Facebook.

Як повідомляється, Петренко написав заяву на звільнення за власним бажанням.

"Я сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров'я України. За власним бажанням. Сподіваюся, найближчим часом уряд його підтримає", - йдеться в повідомленні.

Серед причин для звільнення, Петренко зазначив різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я.

"Причина - у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я. І це заважає працювати і мені, і їм. Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання", - йдеться в повідомленні.

Також Петренко зазначив, що його рішення продиктоване в тому числі бажанням "дати новій політичній команді можливість зробити це інакше".

У той же час він підкреслив, що трансформація системи охорони здоров'я вже почалася, і не може бути зупинена.

Крім того, він зазначив, що НСЗУ повинен бути єдиним національним стратегічним закупівельників медичних послуг і лікарських засобів за програмою медичних гарантій, з однаковими для всіх правилами та прозорим розподілом коштів.

Нагадаємо, 28 травня минулого року Кабмін призначив заступника генерального директора з питань стратегічного розвитку ТОВ Isida-IVF Олега Петренко головою Національної служби здоров'я.

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