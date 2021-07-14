Уряд призначив тимчасового главу НСЗУ на час проведення повторного конкурсу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook .

"Уряд поклав тимчасове виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров'я України на Дмитра Самофалова. Раніше він очолював Південний міжрегіональний департамент НСЗУ", - повідомив Ляшко.

Самофалов буде на посаді до завершення конкурсу на голову та заступників НСЗУ.

Як відомо, наприкінці листопада 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посаду керівника НСЗУ після звільнення Олега Петренка.

У травні минулого року МОЗ завершило співбесіди з кандидатами на посаду керівника НСЗУ. Тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство не змогло вибрати переможця конкурсу, тому він проситиме уряд призначити керівника НСЗУ шляхом укладення контракту.

У серпні 2020 року Кабмін призначив тимчасовим виконавцем обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського.

У травні цього року Віктор Ляшко знову оголосив конкурс на голову НСЗУ. Однак вже на початку липня звернувся до Кабінету міністрів з проханням оголосити повторний конкурс, бо не зміг визначитися з переможцем першого конкурсу.