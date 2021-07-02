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Не зміг визначитися: Ляшко просить Кабмін оголосити повторний конкурс на голову НСЗУ

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 19:34
Не зміг визначитися: Ляшко просить Кабмін оголосити повторний конкурс на голову НСЗУ Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до Кабінету міністрів з проханням оголосити повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Міністр заявив, що не зміг визначитися з переможцем першого конкурсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка у Facebook.

"Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України. Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс", - розповів міністр.

За словами глави МОЗ, до цього рішення він дійшов після консультацій зі своїми колегами.

"Дякую Вадиму та Тетяні за участь в конкурсі... Впевнений, що у вас ще все попереду, але керувати найважливішим провідником зміни моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні вам було б складно та, на мій погляд, зарано", - пояснив він.

Ляшко також анонсував проведення конкурсу на посаду заступників очільника НСЗУ.

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Мінстерство охорони здоров'я України НСЗУ конкурс Віктор Ляшко
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