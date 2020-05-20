Уряд призначить голову Нацслужби здоров'я на наступному засіданні

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

У Моз прийняли розпорядження про необхідність призначення глави НСЗУ

Міністерство охорони здоров'я завершило співбесіди з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Призначення голови НСЗУ Кабінетом міністрів може відбутися на наступному засіданні уряду.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

"На голову Національної служби здоров'я України був проведений конкурс у січні. Я провів співбесіду з трьома людьми, які перемогли в конкурсі. Подав сьогодні протокольне рішення про відсутність переможця конкурсу. Також прийнято сьогодні розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладення контракту про проходження державної служби, згідно з чинним законодавством. Тому на наступне засідання Кабміну буде винесено пропозицію Моз", - заявив Стапанов.

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 року уряд оголосить конкурс на посаду глави Нацслужбы здоров'я після звільнення Олега Петренко. Серед причин для звільнення, Петренко зазначив різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи здорохранения.

У грудні Кабмін призначив Оксану Мовчан тимчасово виконуючою обов'язки голови Нацслужбы здоров'я.

Автор: Анастасия Светлевская