Ляшко пояснив, чому оголосив новий конкурс на голову НСЗУ

Жодної проблеми з призначенням керівника Національної служби здоров’я немає. Повторний конкурс був оголошений після того, як Андрій Віленський зняв свою кандидатуру.

Він наголосив, що це перший конкурс за час його перебування на посаді (з середини травня, - ред.).

"Просто під час конкурсу відбулася неочікувана заява – Андрій Віленський зняв свою кандидатуру. Цим зменшився пул учасників, з яких можна обирати. Заслухавши презентації Вадима Арістова і Тетяни Бойко, проконсультувавшись зі своєю командою і людьми, яких ми запросили спостерігати за проведенням конкурсу, прийняв рішення, що потрібно все ж оголосити повторний конкурс і переглянути вимоги до кандидатів, які будуть подаватися", - пояснив Ляшко.

Міністр зазначив, що необхідно розширити вимоги так, щоб більша кількість осіб була залучена до конкурсу.

"Оскільки це, як на мене, ключова інституція в системі охорони здоров'я, яка управляє Програмою медичних гарантій – а це бюджет понад 100 млрд гривень. Нею має керувати людина впевнена, тверда, і щоби відчувалося, що це права рука міністра охорони здоров'я", - сказав Ляшко.