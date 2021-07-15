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Ляшко объяснил, почему объявил новый конкурс на главу НСЗУ

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Четверг 15 июля 2021 10:07
Ляшко объяснил, почему объявил новый конкурс на главу НСЗУ Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Никакой проблемы с назначением руководителя Национальной службы здоровья нет. Повторный конкурс был объявлен после того, как Андрей Виленский снял свою кандидатуру.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что это первый конкурс за время его пребывания в должности (с середины мая, - ред.).

"Просто во время конкурса состоялось неожиданное заявление – Андрей Виленский снял свою кандидатуру. Этим уменьшился пул участников, из которых можно выбирать. Заслушав презентации Вадима Аристова и Татьяны Бойко, проконсультировавшись со своей командой и людьми, которых мы пригласили наблюдать за проведением конкурса, принял решение, что нужно все же объявить повторный конкурс и просмотреть требования к кандидатам, которые будут подаваться", - пояснил Ляшко.

Министр отметил, что необходимо расширить требования так, чтобы большее количество лиц было привлечено к конкурсу.

"Поскольку это, как по мне, ключевая институция в системе здравоохранения, которая управляет программой медицинских гарантий – а это бюджет более 100 млрд гривен. Ею должен управлять человек уверенный, твердый, и чтобы чувствовалось, что это правая рука министра здравоохранения", - сказал Ляшко.

Напомним, вчера правительство назначило временного исполняющего обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Как известно, в конце ноября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность руководителя НСЗУ после увольнения Олега Петренко.

В мае прошлого года Минздрав завершил собеседования с кандидатами на должность руководителя НСЗУ. Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не смогло выбрать победителя конкурса, поэтому он будет просить правительство назначить руководителя НСЗУ путем заключения контракта.

В августе 2020 года Кабмин назначил временным исполнителем обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского.

В мае этого года Виктор Ляшко вновь объявил конкурс на главу НСЗУ. Однако уже в начале июля обратился в Кабинет министров с просьбой объявить повторный конкурс, так как не смог определиться с победителем первого конкурса.

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