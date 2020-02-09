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У Львівській області зіткнулися автомобілі, постраждала дитина

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 18:29
У Львівській області зіткнулися автомобілі, постраждала дитина
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті аварії постраждали 5 людей

У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала дворічна дитина та четверо дорослих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, на автодорозі Сколе-Славськ в селі Тухля сталося зіткнення автомобілів ВАЗ 2108 та Renault Megane. В результаті аварії постраждали водій та двоє пасажирів ВАЗу, а також пасажирка Renault та її 2-річна донька. Всіх постраждалих було госпіталізовано.

Зазначається, що причини зіткнення транспортних засобів встановлюються. Наразі поліція веде розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу) Кримінального кодексу України.

Винуватцю інциденту загрожує покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 лютого у Чехії перевернувся двоповерховий пасажирський автобус, який перевозив близько 70 дітей. В результаті інциденту понад 70 людей отримали різного ступеня ушкодження. Одна людина була важко травмована.

Також РБК-Україна писало, що у Росії сталася аварія за участі автобусу з українцями та вантажівки. Мікроавтобус з українськими номерами врізався в вантажівку МАN. В результаті аварії водій і двоє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще 5 людей було травмовано.

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