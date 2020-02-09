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У Чехії перевернувся автобус з дітьми, десятки постраждалих

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 15:47
У Чехії перевернувся автобус з дітьми, десятки постраждалих
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)

Постраждали понад 70 людей, серед них є діти

У Чехії сьогодні, 9 лютого, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобусу, який перевозив близько 70 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktualne.

За даними правоохоронців, водій двоповерхового автобусу з невідомих причин з'їхав з дороги, після чого транспортний засіб перевернувся. На момент інциденту в салоні автобуса перебувало близько 70 дітей віком від 15 до 18 років.

Представники служби з питань надзвичайних ситуацій розповіли, що в результаті аварії одна людина була важко травмована, 6 - отримали травми середньої тяжкості, та ще 62 людини зазнали легких ушкоджень.

Зазначається, що на місце події відправили автомобілі швидкої допомоги та бригади рятувальників з сусідніх районів. Також на місце аварії мав прибути вертоліт, але йому не вдалося сісти через негоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії сталася аварія за участі автобусу з українцями та вантажівки. Мікроавтобус Mercedes-Benz Vito з українськими номерами врізався в вантажівку МАN. В результаті ДТП водій і двоє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще 5 - зазнали ушкоджень.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області вранці 6 лютого перекинувся пасажирський автобус. Інцидент стався поблизу села Болгарка. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє пасажирів.

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