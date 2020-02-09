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У Росії автобус з українцями протаранив фуру, є жертви

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 14:46
У Росії автобус з українцями протаранив фуру, є жертви
Фото: ДТП з українцями в Росії (prokuratura-vrn.ru)

В результаті аварії загинули три особи

У Воронезькій області Російської Федерації автобус з українцями врізався у вантажівку, в результаті аварії загинули три особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву прокуратуру.

Повідомляється, що аварія сталася вночі 8 лютого на трасі М-4 Дон в Верхнємамонському районі. Мікроавтобус Mercedes-Benz Vito з українськими номерами врізався в вантажівку МАN. В результаті ДТП водій і двоє пасажирів мікроавтобуса - жінка у віці 31 року і 37-річний чоловік - загинули на місці.

Ще п'ятеро пасажирів, чоловіки у віці 27, 32, 33 і двоє 39-річних з різними травмами доставлені в лікарню. Водій Mercedes-Benz Vito і п'ятеро пасажирів мали при собі паспорти громадян України.

За попередніми даними пасажири мікроавтобуса направлялися до Москви на заробітки. Причиною ДТП, за версією слідства, став виїзд Mercedes-Benz Vito на зустрічну смугу.

Фото: ДТП з українцями в Росії (prokuratura-vrn.ru)

Нагадаємо, раніше в Угорщині у масштабній ДТП за участю одразу п'яти автомобілів загинули двоє українців, ще семеро отримали травми.

До цього на окупованій частині Донецької області по дорозі в Крим перекинувся автобус. В результаті дві людини загинули, ще 22 постраждали.

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