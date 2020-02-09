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Во Львовской области столкнулись автомобили, пострадал ребенок

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 18:29
Во Львовской области столкнулись автомобили, пострадал ребенок
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате аварии пострадали 5 человек

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал двухлетний ребенок и четверо взрослых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, на автодороге Сколе-Славск в селе Тухля произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2108 и Renault Megane. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров ВАЗа, а также пассажирка Renault и ее 2-летняя дочь. Все пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что причины столкновения транспортных средств устанавливаются. Сейчас полиция ведет расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.

Виновнику инцидента грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 февраля в Чехии перевернулся двухэтажный пассажирский автобус, который перевозил около 70 детей. В результате инцидента более 70 человек получили различной степени повреждения. Один человек был тяжело травмирован.

Также РБК-Украина писало, что в России произошла авария с участием автобуса с украинцами и грузовика. Микроавтобус с украинскими номерами врезался в грузовик МАN. В результате аварии водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 5 человек были травмированы.

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