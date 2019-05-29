У Львівській області на шахті загинули два гірники

Фото: шахта "Лісова" (wikimapia.org)

На шахті "Лісова" обвалилася порода

На шахті "Лісова" у Львівській області стався обвал породи, в результаті інциденту загинули два гірники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

За його словами, у селі Сілець Сокальського району Львівської області на шахті "Лісова № 6" стався обвал породи, в результаті чого під завалами опинилися двоє гірників. Станом на ранок відомо, що обидва шахтаря загинули. На місці інциденту працюють підрозділи ДСНС і поліція.

Інформацію про надзвичайну подію на шахті "Лісова" також підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Нагадаємо, у квітні на окупованій частині Луганської області в результаті вибуху на шахті "Східкарбон" загинули 17 гірників, які на момент трагедії перебували під землею. В українському уряді заявляли, що мають намір призначити виплати для сімей загиблих в результаті трагедії.

Пізніше стало відомо, що причиною вибуху на шахті "Східкарбон" стало порушення техніки безпеки.