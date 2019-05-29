ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області на шахті загинули два гірники

Новини » Надзвичайні події    29.05.2019 - 09:37
У Львівській області на шахті загинули два гірники
Фото: шахта "Лісова" (wikimapia.org)

На шахті "Лісова" обвалилася порода

На шахті "Лісова" у Львівській області стався обвал породи, в результаті інциденту загинули два гірники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

За його словами, у селі Сілець Сокальського району Львівської області на шахті "Лісова № 6" стався обвал породи, в результаті чого під завалами опинилися двоє гірників. Станом на ранок відомо, що обидва шахтаря загинули. На місці інциденту працюють підрозділи ДСНС і поліція.

Інформацію про надзвичайну подію на шахті "Лісова" також підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

У Львівській області на шахті загинули два гірники

 

Нагадаємо, у квітні на окупованій частині Луганської області в результаті вибуху на шахті "Східкарбон" загинули 17 гірників, які на момент трагедії перебували під землею. В українському уряді заявляли, що мають намір призначити виплати для сімей загиблих в результаті трагедії.

Пізніше стало відомо, що причиною вибуху на шахті "Східкарбон" стало порушення техніки безпеки.

 

У Львівській області блискавка вбила чоловіка
Новини України Львовская областьШахтагорняки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся