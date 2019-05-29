Во Львовской области на шахте погибли два горняка

Фото: шахта "Лесная" (wikimapia.org)

На шахте "Лесная" обвалилась порода

На шахте "Лесная" во Львовской области произошел обвал породы, в результате инцидента погибли два горняка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

По его словам, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная № 6" произошел обвал породы, в результате чего под завалами оказались два горняка. По состоянию на утро известно, что оба шахтера погибли. На месте инцидента работают подразделения ГСЧС и полиция.

Информацию о чрезвычайном происшествии на шахте "Лесная" также подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Напомним, в апреле на оккупированной части Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. В украинском правительстве заявляли, что намерены назначить выплаты для семей погибших в результате трагедии.

Позже стало известно, что причиной взрыва на шахте "Схидкарбон" стало нарушение техники безопасности.