ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лисянський назвав причину вибуху на шахті "Східкарбон"

Новини » Надзвичайні події    27.04.2019 - 14:51
Лисянський назвав причину вибуху на шахті "Східкарбон"
Фото: Павло Лисянський (РБК-Україна)

Вибух на шахті в "ЛНР" стався через підвищену концентрацію метану

Причиною вибуху на шахті "Східкарбон" на окупованій частині Луганської області стало порушення техніки безпеки. Про це повідомив представник омбудсмена у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, передає "112 Україна".

За його словами, на момент вибуху під землею була перевищена концентрація метану.

"Тобто, була порушена система техніки безпеки і не проводилися роботи для того, щоб не було накопичення метану у виработках. Треба постійно проводити профілактику, щоб цього не сталося. Але це відволікає людей, а їх там небагато. Тобто, відволікаючись, вони займалися цими роботами, а не видобутком вугілля, власнику шахти це не вигідно", - зазначив Лисянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на цій шахті загинули 17 гірників, які на момент трагедії перебували під землею.

Відзначимо, в січні в результаті вибуху на шахті під Павлоградом (Дніпропетровська область) постраждали 5 осіб, всього на момент вибуху на аварійній ділянці перебувало 15 осіб. Тоді на поверхню евакуювали 182 шахтаря. Спалах метану стався на глибині близько 400 метрів.

В Ізмаїлі стався вибух в квартирі
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ЛуганськЛНРШахтаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся