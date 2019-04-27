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На шахті в "ЛНР" загинули усі 17 гірників

Новини » Надзвичайні події    27.04.2019 - 14:26
На шахті в "ЛНР" загинули усі 17 гірників
Фото: російські рятувальники на місці трагедії (twitter.com/glavalnr)

Вибух на шахті в "ЛНР" стався 25 квітня

В результаті вибуху на шахті "Східкарбон" на окупованій частині Луганської області загинули усі 17 гірників, які на момент трагедії перебували під землею. Про це у Twitter повідомив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Він підтвердив, що трагедія на шахті забрала життя 17 шахтарів, а їх тіла вже піднято на поверхню. Крім того, окупаційна влада оголосила 29 квітня днем жалоби за загиблими шахтарями.

На шахті в &quot;ЛНР&quot; загинули усі 17 гірників

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українському уряді мають намір призначити виплати для сімей загиблих в результаті вибуху на шахті "Східкарбон". За словами заступника міністра з питань окупованих територій Георгія Туки, українська влада підготує заходи для підтримки дітей з сімей загиблих, а також виплати і компенсації.

25 квітня біля окупованої Юр'ївки Лутугинського району прогримів вибух на шахті "Східкарбон". В результаті вибуху метанової суміші під землею обвалилася порода, яка заблокувала 17 осіб. Для розбору завалу і пошукових робіт окупаційна влада залучила гірничорятувальні загони з Росії.

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