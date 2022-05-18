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У Львівській області попереджають про вибухи: в ОВА назвали причину

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Львівська область, Середа 18 травня 2022 18:12
У Львівській області попереджають про вибухи: в ОВА назвали причину Ілюстративне фото (t.me/dsns.telegram)
Автор: Іван Носальський

Жителів Яворівського району Львівської області попередили, що найближчі кілька годин вони можуть чути вибухи. Це пов’язано з тим, що фахівці будуть проводити знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

"Фахівці спецслужб будуть знешкоджувати залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вчора", - сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що ситуація контрольована та загрози для місцевого населення немає.

Нагадаємо, вночі, 17 травня російські війська завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру, інформації про загиблих чи травмованих немає.

Як написав мер Львова Андрій Садовий, це була одна з найбільших атак на Львівську область за кількістю випущених ракет.

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Львівська область Вибух Війна Росії проти України
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