У Львівській області попереджають про вибухи: в ОВА назвали причину

Жителів Яворівського району Львівської області попередили, що найближчі кілька годин вони можуть чути вибухи. Це пов’язано з тим, що фахівці будуть проводити знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

"Фахівці спецслужб будуть знешкоджувати залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вчора", - сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що ситуація контрольована та загрози для місцевого населення немає.