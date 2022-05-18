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Во Львовской области предупреждают о взрывах: в ОВА назвали причину

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Львовская область, Среда 18 мая 2022 18:12
Во Львовской области предупреждают о взрывах: в ОВА назвали причину Иллюстративное фото (t.me/dsns.telegram)
Автор: Иван Носальский

Жителей Яворивского района Львовской области предупредили, что в ближайшие несколько часов они могут слышать взрывы. Это связано с тем, что специалисты будут проводить обезвреживание взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Львовскую ОВА.

"Специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, которые прилетели в район во вчерашнюю ночь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация контролируемая и угрозы для местного населения нет.

Напомним, ночью, 17 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура, информации о погибших или травмированных нет.

Как написал мэр Львова Андрей Садовой, это была одна из самых масштабных атак на Львовскую область по количеству выпущенных ракет.

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Львовская область Взрыв Война России против Украины
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