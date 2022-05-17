Одна з найбільших ракетних атак: подробиці нічного удару по Львівській області

Вночі, 17 травня російські війська завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру, інформації про загиблих чи травмованих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

Пошкодження залізничної інфраструктури

"Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило", - написав Козицький.

За його словами, попередньо, ракети летіли зі сходу.

Три ракети збили

Зазначимо, що за інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, три російські ракети вдалося збити над львівською областю.

"17 травня, опівночі, ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Львівської області. Три крилаті ракети було знищено'', - йдеться в повідомленні.

Одна з найбільших ракетних атак на Львівську область

Як написав мер Львова Андрій Садовий, вночі була одна з найбільших атака на Львівську область за кількістю випущених ракет.

"Цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів. У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз", - написав Садовий.

Він також підтвердив, що в одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. Та додав - це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.

"Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі передбачити важко. Тому ходіть в укриття! Не знімайте прильотів ракет чи роботи ППО. Такі відео потрібні московській агентурі. Не уподібнюйтесь русні, будь ласка", - закликав Садовий.

Нагадаємо, вночі у Львівській області прогриміла серія вибухів.

Згодом стало відомо, російські війська знову атакували об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району в області.

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