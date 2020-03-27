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У Львівській області почнуть масово тестувати на коронавірус

Новини » Суспільство     27.03.2020 - 17:20
У Львівській області почнуть масово тестувати на коронавірус
Фото: Максим Козицький (dyvys.info)

Тестування почнуть наступного тижня

Наступного тижня у Львівській області почнеться масове тестування населення на наявність коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

За словами голови області Максима Козицького, першими пройдуть тести українці, які нещодавно повернулися з-за кордону, або ті, хто мав контакт із вже зараженими коронавірусом.

"Зараз ми активно розробляємо алгоритм та правила такого тестування. Передбачаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування - справа не одного дня і на це знадобиться чимало зусиль", - зазначив Козицький, додавши, що до зусиль ОДА приєднався також Львівський IT кластер.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня до України прибув військовий літак з Китаю, який привіз два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики коронавірусу. Додаткові 100 тис. тестів ПЛР доставлять в Україну з Південної Кореї і Китаю найближчим часом.

Також РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки вилучила контрабанду підроблених експрес-тестів для виявлення коронавірусу з Туреччини.

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