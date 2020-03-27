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Во Львовской области начнут массово тестировать на коронавирус

Новости » Общество     27.03.2020 - 17:20
Во Львовской области начнут массово тестировать на коронавирус
Фото: Максим Козицкий (dyvys.info)

Тестирование начнут на следующей неделе

На следующей неделе во Львовской области начнется массовое тестирование населения на наличие коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

По словам главы области Максима Козицкого, первыми пройдут тесты украинцы, которые недавно вернулись из-за границы, или те, кто имел контакт с уже зараженными коронавирусом.

"Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это потребуется немало усилий", - отметил Козицкий, добавив, что к усилиям ОГА присоединился Львовский IT кластер.

Напомним, в ночь на 23 марта в Украину прибыл военный самолет из Китая, который привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавируса. Дополнительные 100 тыс. тестов ПЦР доставят в Украину из Южной Кореи и Китая в ближайшее время.

Также РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности изъяла контрабанду поддельных экспресс-тестов для выявления коронавируса из Турции.

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