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СБУ викрила ввезення в Україну фальшивих тестів на коронавірус

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 15:27
СБУ викрила ввезення в Україну фальшивих тестів на коронавірус
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Вилучена партія швидких тестів та неякісних ліків становить майже 1 мільйон гривень

Служба безпеки вилучила контрабанду неякісних ліків та підроблених експрес-тестів для діагностування коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що ліки та швидкі тести на COVID-19 ввозились до України неодноразово.

"Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян", - йдеться у повідомленні.

Окремо зазначається, що онкопрепарати та підроблені експрес-тести продавалися в інтернеті та особисто покупцям без будь-якої дозвільної документації. А сама продукція при цьому зберігалася в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в Києві.

За даними СБУ, вилучена партія ліків та тестів становить майже 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня до України прибув військовий літак з Китаю, який привіз два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що додаткові 100 тис. тестів ПЛР доставлять в Україну з Південної Кореї і Китаю найближчим часом.

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