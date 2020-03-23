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До України прибув літак з Китаю із тестами на коронавірус

Новини » Суспільство     23.03.2020 - 02:02
До України прибув літак з Китаю із тестами на коронавірус
Фото: літак з Китаю (president.gov.ua)

Літак привіз 250 тисяч швидких тестів та інше обладнання

До України прибув літак з Китаю, який доправив партію тестів на коронавірус та медичне обладнання. Про це повідомили в Офісі президента України.

Зазначається, що близько 2:00 ночі 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

"Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики", - зазначили в прес-службі ОП.

Зазначається, що також доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

"Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів", - додали в ОП.

Фото: літак з Китаю (facebook.com/kpszsu)

Нагадаємо, як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, доставляти тести в області України буде Національна гвардія у супроводі медиків. До кінця дня понеділка усі тести та обладнання будуть у адресатів, запевнив він.

Додамо, в Україні станом на 22:50 22 березня підтверджено 73 випадки COVID-19 Найбільше випадків зараження в Києві - 29, з них 20 протягом доби. На другому місці Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний).

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