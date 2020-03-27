Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 27 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість інфікованих COVID-19 в Україні зросла до 196

Кількість людей, інфікованих коронавірусом, в Україні продовжує зростати і станом на 27 березня вже перевищила 190 осіб. З них 5 померли і один вилікувався. У цьому списку лідирує Чернівецька область, де кількість хворих перевищила 40 осіб. Також за останню добу понад 20 осіб заразилися в Тернопільській області. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 27 березня

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я, опублікованими в 22:00 26 березня, число інфікованих COVID-19 в Україні зросла до 196 осіб. Однак точні дані щодо кількості виявлених випадків в кожній області не були надані. Їх Моз озвучить сьогодні, 27 березня о 10:00.

Чернівецька область - 42 інфікованих (1 летальний, 1 одужав). Регіон не здає своїх лідерських позицій за кількістю заражених людей. Спочатку 3 березня тут був підтверджений перший випадок інфікування коронавірусом в Україні. На даний момент пацієнт одужав і був виписаний з лікарні. Однак з кожним днем кількість тих, хто заразився все зростала. І лише 25 березня було менше, ніж у попередній день.

Хронологія поширення COVID-19 у регіоні:

3 березня - 1 випадок

12 березня - 1 випадок

16 березня - 2 випадки

17 березня - 6 випадків

19 березня - 5 випадків

20 березня - 10 випадків

24 березня - 13 випадків

25 березня - 4 випадки

26 березня, за інформацією ОДА, коронавірусом заразилися ще 5 осіб, серед яких троє дорослих до 40 років і двоє дітей 2 і 11 років.

Київ - 34 інфікованих. Перші два випадки інфекції в столиці підтвердилися 16 березня. Третій випадок зараження був зафіксований 19 березня. А починаючи з 22 березня, в Києві в кілька разів зросла кількість виявлених людей, що заразилися коронавірусом – відразу у 20 жителів Києва тести підтвердили діагноз.

25 березня з'явилися ще три випадки COVID-19 у чоловіків, які повернулися з-за кордону. Вони знаходяться в Олександрівській лікарні.

26 березня, за повідомленням КМДА, кількість нових заражених коронавірусом в столиці склало 7 осіб: чотири жінки віком від 22-х до 39-ти років, двоє чоловіків – 48 і 62 роки. Також інфекція виявлена у 10-річного хлопчика. Дві людини відправлені в Олександрівську лікарню, а п'ять осіб лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

Київська область - 24 інфікованих. Перший випадок інфікування в області був виявлений 17 березня у народного депутата Сергія Шахова. Потім по одній людині захворювало 18 і 20 березня. Чергові 3 випадки інфікування підтвердилися 22 березня. А 24-го числа захворіло відразу 10 чоловік. 25 березня COVID-19 був виявлений у 7 осіб. Всі хворі – дорослі пацієнти.

За станом на 26 березня в області зафіксовано 1 новий випадок інфікування.

Івано-Франківська область - інфікованих 16 (2 летальних випадки). Перший випадок коронавіруса в області був підтверджений 19 березня у 56-річної жінки, яка пізніше померла. Друге підтвердження було отримано 20 березня. Чергові три випадки були зафіксовані 22 березня. 25 березня підтвердження отримали ще 11 випадків, з яких один став летальним в той же день. При цьому обидві померлі жінки займалися самолікуванням і звернулися до лікарів надто пізно.

Також повідомлялося, що в регіоні коронавірус був виявлений у священика, який брав участь у священній час, і у поліцейського, який забезпечував госпіталізацію інших інфікованих коронавірусом.

Тернопільська область - 15 інфікованих (1 летальний випадок). Вперше інфекція в області була виявлена 20 березня. Другий випадок був зафіксований 23-го числа. Чергові два зараження виявлено 24 березня. На наступний день, 25 березня, інфікованих COVID-19 було вже 4 випадки, а один хворий, 68-річний чоловік, помер.

26 березня, за повідомленням Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом, кількість хворих в регіоні зросла в рази і перевищила 20 осіб. У тому числі коронавірус підтвердили у 11-річного малюка і його мами в Монастырисском районі.

Запорізька область - 7 інфікованих. 25 березня було підтверджено п'ять перших випадків інфікування в області. Імовірно, всі хворі підхопили інфекцію, перебуваючи за кордоном.

За даними ОДА, протягом 26 березня в області зафіксовано 5 нових випадків зараження коронавірусом. Всі інфіковані повернулися з-за кордону і зараз перебувають в обласній інфекційній лікарні в задовільному стані.

Одеська область - 4 інфікованих. Перший позитивний тест на коронавірус був отриманий в області 24 березня. А25 березня визначилися ще три випадки COVID-19: два чоловіки і одна жінка.

Дніпропетровська область - 2 інфікованих. Перша поява коронавіруса в області зафіксовано 19 березня у двох людей – подружньої пари, яка перебувала до цього за кордоном. 25 березня ще про один випадок інфікування повідомили в Дніпропетровській ОДА.

Житомирська область - 2 інфікованих (1 летальний випадок). Перший випадок інфікування COVID-19 в області, який був зафіксований 12 березня в Радомишлі, став летальним. 13 березня жінка, яка повернулася з Польщі, померла у лікарні. 19 березня було отримано другий позитивний результат інфікування у жителя Житомира, який також повернувся з-за кордону.

26 березня, за даними ОДА, в області були підтверджені 2 нових випадки зараження у чоловіків 1972-го і 1964 року народження, жителів Бердичева та Малина.

Львівська область - 2 інфікованих. Перший позитивний випадок зараження в регіоні було отримано 20 березня у чоловіка, який повернувся з Німеччини. 22 березня був зафіксований другий випадок інфікування.

26 березня від місцевої ОДА надійшла інформація про виявлення коронавіруса у двох людей. Один пацієнт перебуває в реанімації.

Черкаська область - 2 інфікованих. 22 березня були підтверджені два перші випадки зараження у сімейної пари з Умані.

Волинська область - 2 інфікованих. 25 березня перший випадок коронавирусной інфекції було підтверджено у 7-річної дівчинки. Хвора дитина і контактні особи перебувають на самоізоляції.

Донецька область - 1 інфікований. Перший випадок в області з'явився 18 березня у жителя Маріуполя, який напередодні приїхав з Єгипту.

Сумська область - 1 інфікований (1 летальний випадок). 25 березня в реанімації померла 76-річна мешканка Конотопського району, у якої в той же день був лабораторно підтверджений результат зараження коронавірусом.

Вінницька область - 1 інфікований. Перший випадок підтвердженого COVID-19 було отримано 25 березня у жительки Вінниці.

26 березня, за повідомленням Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ, кількість заражених коронавірусом в області збільшилася на 3 людини, в їх числі – одна дитина.

Луганська область - 1 інфікований. Перше підтвердження COVID-19 в регіоні було отримано 25 березня. Хворий заразився після спілкування з інфікованою людиною.

Херсонська область - 1 інфікований. 25 березня в місті Генічеську зафіксований перший в області випадок зараження у жінки, яка напередодні повернулася з ОАЕ.

Чернігівська область, за даними місцевої ОДА, 26 березня отримала перше офіційне підтвердження коронавіруса у чоловіка, який потрапив Борзнянську районну лікарню з ознаками вірусної пневмонії.

Закарпатська область також 26 березня має одного зараженого, про що свідчать дані місцевої влади. Інфікована 69-річна мешканка міста Мукачево, чоловік якої на початку березня повернувся з Італії. Жінка захворіла на 19 березня, але після цього ще відвідувала службу у церкві мікрорайону Підгоряни.