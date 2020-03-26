В Україну доставлять близько 200 тисяч тестів на коронавірус

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Медична допомога буде доставлена з Південної Кореї і Китаю

В Україну вночі доставлять 100 тисяч тест-систем для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавірусу. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, також завтра повинні доставити медичну допомогу з Китаю, яка стане вже другою для України.

"Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який повинен доставити 100 тисяч тест-систем для ПЛР. Завтра - чекаємо прибуття з Китаю близько 200 тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легенів, велика кількість масок для аптек", - заявив президент.

Також він зазначив, що після повернення з Китаю, після відпочинку екіпажу і відстою, літак відразу ж відправиться назад за наступною партією допомоги.

Звернення Президента України щодо запровадження надзвичайної ситуації. Володимир Зеленський закликав українців не плутати запроваджений Кабміном режим надзвичайної ситуації з режимом надзвичайного стану. Він заявив, що обмежень конституційних прав громадян не буде. Крім того, Глава держави заявив про прибуття впродовж наступної доби кількох нових медичних вантажів, до яких сумарно входитиме ще 200 тисяч ПЛР-тестів. Насамкінець Володимир Зеленський оголосив про те, що давши Прем'єр-міністру завдання розв'язків зв'язати питання так званих VIP-палат. «У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця», – заявив Президент. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 26 березня 2020 р.

Нагадаємо, вночі 23 березня в Україну прибув перший літак з медичним обладнанням та медикаментами з Китаю. Зокрема, перша партія містила 250 тисяч швидких тестів на коронавірусу та інше медичне обладнання.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський звернувся до уряду Китаю з проханням про надання додаткової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.