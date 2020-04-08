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У Львівській області горить сміттєзвалище

Новини » Надзвичайні події     08.04.2020 - 04:01
У Львівській області горить сміттєзвалище
Ілюстративне фото (facebook.com/Юрій Холод)

Пожежа, імовірно, виникла через підпал сухої трави

У Львівській області загорілося Новояворівське сміттєзвалище. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Львівської ОДА Юрія Холода.

На місці пожежі працюють 12 пожежних машин, залучені рятувальники з військової частини у Старичах. Вогонь намагаються погасити 70 рятувальників. Площа загоряння становить близько 2,5 га.

"Наразі є підозра, що вогонь поширився від паління сухої трави. Ситуація під контролем, проте горітиме, кажуть рятувальники, щонайменше до завтрашнього обіду", - написав Холод.

Нагадаємо, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Рятувальники залучили до гасіння авіацію.

Поліція знайшла винуватця пожежі в Чорнобильській зоні. Підозрюваним виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. За його словами, він підпалив сміття і траву, після чого вогонь вітром перекинуло далі і він не зміг самостійно загасити пожежу.

Станом на другу половину дня 7 квітня площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася до 35 га.

Раніше Міністерство енергетики та захисту довкілля закликало українців не спалювати суху рослинність.

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