ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области горит свалка

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 04:01
Во Львовской области горит свалка
Иллюстративное фото (facebook.com/Юрій Холод)

Пожар, предположительно, возник из-за поджога сухой травы

Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Львовской ОГА Юрия Холода.

На месте пожара работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. Огонь пытаются погасить 70 спасателей. Площадь возгорания составляет около 2,5 га.

"Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда", - написал Холод.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Спасатели привлекли к тушению авиацию.

Поліція нашла виновника пожара в Чернобыльской зоне. Подозреваемым оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. По его словам, он поджег мусор и траву, после чего огонь ветром перекинуло дальше и он не смог самостоятельно потушить пожар.

По состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась до 35 га.

Ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды призвало украинцев не сжигать сухую растительность.

Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза Пожар в Чернобыльской зоне продолжается четвертый день, ситуация контролируемая
Новости Украины Львовская областьпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь