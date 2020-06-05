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Львівська область в черговий раз продовжила карантин

Новини » Коронавірус     05.06.2020 - 15:49
Львівська область в черговий раз продовжила карантин
Фото: карантин у Львівській області знову подовжили (РБК-Україна)

Карантин продовжено до 12 червня

Через високу захворюваність на коронавірус Львівська область в черговий раз продовжила карантин. Обмеження можуть переглянути 12 червня.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що місцева комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити жорсткий карантин до 12 червня. При цьому наголошується, що найбільші показники захворюваності показує саме Львів.

Як зазначив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, за останній тиждень зросла кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації.

"У нас заповнюваність місць - майже 23%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення - 27. Загальний показник інцидентності 16 (по Львову - 32,1, по області - 10,2) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області", - розповів Чемерис.

Крім того, в області дозволили перевезення легкових авто до п'яти осіб з урахуванням водія.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Київ і ще сім областей не готові послабити карантин.

Також сьогодні стало відомо, що голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко ініціював посилення карантинних заходів, таким чином область не буде переходити на черговий етап ослаблення.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Львовская областькарантинКоронавірус
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