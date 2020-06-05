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У Житомирській області посилять карантин

Новини » Коронавірус     05.06.2020 - 13:43
У Житомирській області посилять карантин
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

Голова Житомирської ОДА ініціює посилення карантинних заходів

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко ініціює посилення карантинних заходів і неперехід Житомирській області на черговий етап ослаблення карантину. Регіональна комісія прийме відповідне рішення.

Про це Бунечко заявив під час брифінгу.

Також на засіданні комісії ТЕБ та НС будуть розглядати:

  • неможливість відкриття найближчим часом ресторанів на території області;
  • проведення богослужінь за умови дотримання жорстких карантинних заходів;
  • перевірку пасажирських перевезень правоохоронцями на предмет дотримання карантинних обмежень;
  • перевірку ринків і магазинів по виконанню всіх карантинних заходів

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації ресторани Києва поки не будуть відкривати для відвідувачів всередині.

РБК-Україна писало, що станом на сьогодні, Києва і ще п'ять областей не проходять за показниками захворюваності до чергового пом'якшення карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України карантинЖитомир
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