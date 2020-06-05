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Київ та ще сім областей не готові послабити карантин

Новини » Коронавірус     05.06.2020 - 10:28
Київ та ще сім областей не готові послабити карантин
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Епідситуація в цих регіонах не дозволяє відновити роботу залів кафе та ресторанів

Київ та ще п’ять областей не проходять за показниками захворюваності до чергового пом’якшення карантину. Донецька та Луганська область не проходить за кількістю тестувань на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Олег Ляшко, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що відсьогодні ресторанам та кафе дозволяється приймати відвідувачів не тільки на літніх площадках, але й всередині приміщення.

"В той же час, по індикаторах у нас сьогодні не проходять по захворюваності - Київ, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська область і Чернівці. І по тестуванню не проходить Донецьк, Луганськ майже проходить", - повідомив Ляшко.

За його словами, комісії ТЕБтаНС у зазначених регіонах мають заборонити ресторанам пом’якшувати обмеження, оскільки не були досягнуті відповідні епідемічні критерії.

"У разі, якщо ці заклади будуть відкриватись - це буде порушення постанови про введення адаптивного карантину на території України", - зазначив Ляшко.

Відсьогодні в Україні розпочався черговий етап ослаблення карантину, зокрема, дозволяється робота залів закладів громадського харчування з деякими обмеженнями.

Водночас повідомлялося, що столиця України не зможе пом’якшити карантин, оскільки протягом тижня фіксувалося різке збільшення хворих на COVID-19.

Нагадаємо, останні дві доби кількість хворих в Україні суттєво збільшилася, учора захворіли 588 осіб, сьогодні - 553.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Олег Ляшкокарантин
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