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Львовская область в очередной раз продлила карантин

Новости » Коронавирус     05.06.2020 - 15:49
Львовская область в очередной раз продлила карантин
Фото: карантин во Львовской области снова продлили (РБК-Украина)

Карантин продлен до 12 июня

Из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин. Ограничения могут пересмотреть 12 июня.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации.

Сообщается, что местная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить жесткий карантин до 12 июня. При этом отмечается, что наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов.

Как отметил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, за последнюю неделю выросло число пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

"У нас заполненность мест - почти 23%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения - 27. Общий показатель инцидентности 16 (по Львову - 32,1, по области - 10,2) не позволяет нам смягчать карантинные меры во Львовской области", - рассказал Чемерис.

Кроме того, в области разрешили перевозки в легковых авто до пяти человек с учетом водителя.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Киев и еще семь областей не готовы ослабить карантин.

Также сегодня стало известно, что глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициировал ужесточение карантинных мер, таким образом область не будет переходить на очередной этап ослабления.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Львовская областькарантинКоронавирус
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