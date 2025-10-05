Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"

Во время массированного обстрела в воскресенье, 5 октября, над Львовской областью зафиксировали минимум три китайских разведывательных спутника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный ".

Издание, анализируя мониторинговый сервис Heavens Above для отслеживания перемещения спутников, выявило пролет трех спутников. В частности, это китайские Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04, которые с 00:00 до 11:30 пролетели над регионом девять раз.

Около 06:00 над регионом обнаружили оптический разведывательный спутник Yaogan 34, который совершил семь витков.

Спутники серии Yaogan находятся на низких орбитах на высоте около 700 км, что позволяет им делать полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут.

Разведывательные спутники Китая пролетают не только над западными регионами Украины. Орбитальные параметры позволяют перемещаться над украинской территорией более 60 разнотипным спутникам серии Yaogan.

Разведывательный спутник Китая Yaogan 8 над Днепром 5 октября 2025 года. Фото: militarnyi.com

Китайские разведывательные спутники способны выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.

Возможности спутников Yaogan 33 доподлинно неизвестны. Согласно официальным данным, их используют для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов, а также предотвращения стихийных бедствий.

В то же время существует предположение, что на самом деле эти спутники являются военной разведывательной техникой, оснащенной синтезированной апертурой (SAR).

В начале октября сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявил в комментарии Укринформу о факте получения РФ спутниковых данных от Китая.

Эти разведывательные данные использовались для нанесения ракетных ударов страной-агрессором и касались объектов иностранных инвесторов.

"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения", - отметил он.