Во Львове задержаны еще четверо нападавших на ТЦК, двое из них оказались военными

СБУ и Нацполиция продолжают расследование резонансного дела о нападении на ТЦК во Львове 8 июля. Cреди задержанных есть военные.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
По материалам дела, задержанным являются:
Правоохранители задокументировали, что фигуранты были наиболее активны при нападении на военных ТЦК. Они блокировали движение и прыгали на служебном автомобиле и повредили транспортное средство.
Задержанным готовят сообщения о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Фото: задержание подозреваемых в нападении на ТЦК во Львове (ssu.gov.ua)
Напомним, 8 июля на проспекте Красной Калины во Львове во время проведения военными и полицейскими мер оповещения толпа напала на них и перевернула служебный автомобиль.
Прокуратура расследует это дело с участием сотрудников полиции, ТЦК и около 200 гражданских лиц. Открыто два уголовных производства.
Правоохранители идентифицировали нападающих на военных ТЦК во Львовском микрорайоне Сихов. Часть фигурантов уже задержана.
Во Львове суд избрал меру пресечения 23-летнему Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на правоохранителей ТЦК. Кроме того, юноша с февраля 2026 находится в СЗЧ из воинской части.