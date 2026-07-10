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Подозреваемому в избиении полицейских во время столкновения с ТЦК во Львове избрали меру пресечения

14:27 10.07.2026 Пт
2 мин
Что сказал подозреваемый в суде и какие новые детали о нем появились?
aimg Елена Чупровская
Подозреваемому в избиении полицейских во время столкновения с ТЦК во Львове избрали меру пресечения Фото: подозреваемый в избиении полицейского Олег Гаврилов (коллаж РБК-Украина)
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Во Львове суд избрал меру пресечения 23-летнему Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на правоохранителей во время ночного конфликта с ТЦК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Что известно о подозреваемом

Заседание суда по инциденту, произошедшему на Сыхове в ночь на 9 июля, состоялось во Львове. На скамье подсудимых оказался 23-летний Олег Гаврилов.

Помимо подозрения в избиении полицейских, выяснилось, что молодой человек с февраля 2026 года находится в самовольном уходе из воинской части. У него звание солдата.

Что просили прокуроры и защита

Прокуроры просили избрать меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права залога.

Защита настаивала на домашнем аресте с электронным браслетом. В качестве альтернативы адвокаты предлагали содержание под стражей с залогом в размере 30 прожиточных минимумов.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 60 дней без возможности внесения залога.

Что сказал Гаврилов в зале суда

В зале суда Гаврилов заявил, что сожалеет о совершенном.

"У меня не было при себе ни одного оружия или посторонних предметов. Сражался только руками", - убеждал он.

Конфликт с ТЦК во Львове: как все происходило

Вечером 8 июля во львовском микрорайоне Сихов вспыхнул масштабный конфликт во время мер по оповещению.

На месте собрались сотни людей, заблокировавших автомобили ТЦК, а толпа перевернула служебную машину. Во время столкновений травмы получил начальник одного из районных отделов полиции. На военном разорвали одежду.

Утром на следующий день реакцию на события дали сразу несколько украинских чиновников. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что ожидает справедливой реакции правоохранителей, а военная омбудсменка Ольга Решетилова заявила, что ответственность несет не только толпа, но и власть.

Напомним, уже через сутки правоохранители задержали первого фигуранта беспорядков - 23-летнего мужчину, который во время столкновения избил заместителя начальника районного управления полиции. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщало РБК-Украина, впоследствии полиция установила личности всех нападающих на ТЦК , а часть причастных уже задержали.

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