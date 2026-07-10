У Львові затримали ще чотирьох нападників на ТЦК, двоє з них виявилися військовими

СБУ та Нацполіція продовжують розслідування резонансної справи нападу на ТЦК у Львові 8 липня. Серед затриманих є військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.
За матеріалами справи, затриманими є:
Правоохоронці задокументовали, що фігуранти були найбільш активними при нападі на військових ТЦК. Вони блокували рух і стрибали на службовому автомобілі та пошкодили транспортний засіб.
Наразі затриманим готують повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
Фото: затримання підозрюваних у нападі на ТЦК у Львові (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові під час проведення військовими та поліцейськими заходів оповіщення натовп напав на них та перевернув службове авто.
Прокуратура розслідує цю справу за участю працівників поліції, ТЦК та близько 200 цивільних осіб. Наразі відкрито два кримінальні провадження.
Правоохоронці ідентифікували нападників на військових ТЦК у Львівському мікрорайоні Сихів. Частину фігурантів уже затримали.
У Львові суд обрав запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на правоохоронців ТЦК. Крім цьогох, юнак із лютого 2026 року перебуває у СЗЧ з військової частини.