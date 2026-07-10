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Во Львове задержаны еще четверо нападавших на ТЦК, двое из них оказались военными

15:52 10.07.2026 Пт
2 мин
Правоохранители обнаружили неожиданные факты биографии подозреваемых в нападении
aimg Елена Бджола
Во Львове задержаны еще четверо нападавших на ТЦК, двое из них оказались военными Фото: задержание подозреваемого в нападении на ТЦК во Львове 8 июля (ssu.gov.ua)
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СБУ и Нацполиция продолжают расследование резонансного дела о нападении на ТЦК во Львове 8 июля. Cреди задержанных есть военные.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Задержание по делу о нападении на ТЦК во Львове

По материалам дела, задержанным являются:

  • 21-летний и 45-летний жители Львова;
  • двое 28-летних военных, один из которых самовольно покинул воинскую часть.

Правоохранители задокументировали, что фигуранты были наиболее активны при нападении на военных ТЦК. Они блокировали движение и прыгали на служебном автомобиле и повредили транспортное средство.

Задержанным готовят сообщения о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы).

Фото: задержание подозреваемых в нападении на ТЦК во Львове (ssu.gov.ua)

Нападение на военных во Львове

Напомним, 8 июля на проспекте Красной Калины во Львове во время проведения военными и полицейскими мер оповещения толпа напала на них и перевернула служебный автомобиль.

Прокуратура расследует это дело с участием сотрудников полиции, ТЦК и около 200 гражданских лиц. Открыто два уголовных производства.

Правоохранители идентифицировали нападающих на военных ТЦК во Львовском микрорайоне Сихов. Часть фигурантов уже задержана.

Во Львове суд избрал меру пресечения 23-летнему Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на правоохранителей ТЦК. Кроме того, юноша с февраля 2026 находится в СЗЧ из воинской части.

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