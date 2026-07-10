У Львові затримали ще чотирьох нападників на ТЦК, двоє з них виявилися військовими

СБУ та Нацполіція продовжують розслідування резонансної справи нападу на ТЦК у Львові 8 липня. Серед затриманих є військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Затримання у справі нападу на ТЦК у Львові

За матеріалами справи, затриманими є:

21-річний і 45-річний мешканці Львова;

двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину.

Правоохоронці задокументовали, що фігуранти були найбільш активними при нападі на військових ТЦК. Вони блокували рух і стрибали на службовому автомобілі та пошкодили транспортний засіб.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби).

Фото: затримання підозрюваних у нападі на ТЦК у Львові (ssu.gov.ua)

Напад на військових у Львові

Нагадаємо, 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові під час проведення військовими та поліцейськими заходів оповіщення натовп напав на них та перевернув службове авто.

Прокуратура розслідує цю справу за участю працівників поліції, ТЦК та близько 200 цивільних осіб. Наразі відкрито два кримінальні провадження.