Во Львове заговорили о повышении цен на проезд в маршрутках

Требование перевозчиков

В городской совет Львова 5 марта обратились перевозчики с требованием пересмотреть тариф на проезд, ведь стоимость топлива выросла примерно на 40%, что критически влияет на их работу.

По их словам, топливо составляет около 55% структуры тарифа, поэтому перевозчики не могут работать в нынешних условиях.

"Для нас приемлемым будет, если к каждому существующему тарифу добавится 10 гривен. Если сегодня мы не услышим решение, то завтра нам придется не выходить на маршруты", - сказали перевозчики.

Горсовет ищет варианты

Городская власть сейчас рассматривает два варианта решения

повысить тариф на проезд уже сейчас,

изменить правила работы электронного билета, чтобы компенсировать расходы перевозчиков без повышения цены для пассажиров.

В частности, среди возможных решений - временное приостановление бесплатных пересадок в системе "ЛеоКарт".

По данным города, сейчас каждая пятая поездка является пересадочной, то есть пассажир не платит за нее, что приводит к недополучению средств перевозчиками. Такой шаг может принести транспортным компаниям около 9 млн гривен в месяц.

Также в горсовете предлагают, чтобы льготный проезд жителей других общин оплачивали их общины, а не бюджет Львова.

Сейчас около 14% всех льготных поездок в городе осуществляют люди, которые не проживают во Львовской общине.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко поручил чиновникам проработать все варианты до 16 марта, чтобы город имел возможность сохранить действующий тариф и одновременно стабилизировать работу перевозчиков.

Пока окончательное решение не приняли - для пассажиров никаких изменений нет.

Какая стоимость проезда во Львове сейчас

Во всех видах городского общественного транспорта стоимость такова: