У Львові заговорили про підвищення цін на проїзд в маршрутках

Вимога перевізників

До міської ради Львова 5 березня звернулися перевізники з вимогою переглянути тариф на проїзд, адже вартість пального зросла приблизно на 40%, що критично впливає на їх роботу.

За їх словами, паливо становить близько 55% структури тарифу, тому перевізники не можуть працювати в нинішніх умовах.

"Для нас прийнятним буде, якщо до кожного існуючого тарифу додасться 10 гривень. Якщо сьогодні ми не почуємо рішення, то завтра нам доведеться не виходити на маршрути", - сказали перевізники.

Міськрада шукає варіанти

Міська влада наразі розглядає два варіанти рішення

підвищити тариф на проїзд уже зараз,

змінити правила роботи електронного квитка, щоб компенсувати витрати перевізників без підвищення ціни для пасажирів.

Зокрема, серед можливих рішень - тимчасове призупинення безкоштовних пересадок у системі "ЛеоКарт".

За даними міста, нині кожна п’ята поїздка є пересадковою, тобто пасажир не платить за неї, що призводить до недоотримання коштів перевізниками. Такий крок може принести транспортним компаніям близько 9 млн гривень на місяць.

Також у міськраді пропонують, щоб пільговий проїзд мешканців інших громад оплачували їхні громади, а не бюджет Львова.

Наразі близько 14% усіх пільгових поїздок у місті здійснюють люди, які не проживають у Львівській громаді.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко доручив посадовцям опрацювати всі варіанти до 16 березня, щоб місто мало можливість зберегти чинний тариф і водночас стабілізувати роботу перевізників.

Поки остаточне рішення не прийняли - для пасажирів жодних змін немає.

Яка вартість проїзду у Львові зараз

У всіх видах міського громадського транспорту вартість є такою: