ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В центре Львова "исчезла" мемориальная таблица Джохару Дудаеву: что грозит похитителям

17:30 01.05.2026 Пт
2 мин
Злоумышленниками оказалась группа 18-летних молодых людей
aimg Ирина Костенко
В центре Львова "исчезла" мемориальная таблица Джохару Дудаеву: что грозит похитителям В центре Львова произошел акт вандализма (фото: facebook.com/evgen.bojko.265106)
Во Львове произошло дерзкое похищение мемориальной таблицы Джохару Дудаеву. Она была размещена на одном из домов в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы полиции Львовской области в Facebook.

Читайте также: В центре Львова появится площадь имени Андрея Парубия: где искать ее на карте

Кто и когда сообщил о похищении таблицы

Украинцам рассказали, что около 07:25 пятницы, 1 мая, в полицию поступило сообщение о похищении мемориальной таблицы с фасада дома в центре Львова.

"От одного из чиновников Львовского городского совета", - уточнили правоохранители.

Сообщается, что к раскрытию преступления были привлечены:

  • оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовщины;
  • работники Львовского районного управления полиции №1;
  • сотрудники Управления криминального анализа полиции Львовщины;
  • сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Что установили во время расследования

Правоохранители установили, что объектом, который похитили, стала мемориальная таблица первому президенту Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву.

В центре Львова &quot;исчезла&quot; мемориальная таблица Джохару Дудаеву: что грозит похитителямОдин из похитителей мемориальной таблицы (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Ее установили на фасаде одного из домов в центре Львова 21 апреля.

В рамках проведенных мероприятий - изучив записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина" - полицейские также установили местонахождение трех злоумышленников, причастных к похищению.

В центре Львова &quot;исчезла&quot; мемориальная таблица Джохару Дудаеву: что грозит похитителямЗлоумышленник, причастный к похищению (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Что теперь грозит злоумышленникам

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что злоумышленников, которые похитили мемориальную таблицу Джохару Дудаеву, задержали.

"В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - объяснили гражданам.

В центре Львова &quot;исчезла&quot; мемориальная таблица Джохару Дудаеву: что грозит похитителямПо факту преступления открыли уголовное производство (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Отмечается, что ими оказались трое 18-летних жителей Николаевской области.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

В центре Львова &quot;исчезла&quot; мемориальная таблица Джохару Дудаеву: что грозит похитителямПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Досудебное расследование продолжается", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове пытались поджечь мечеть "коктейлями Молотова".

Тем временем во Львовской области осквернили фигуру Матери Божьей.

Читайте также, как в Киеве вандалы изуродовали клумбы с тюльпанами в разных районах.

Больше по теме:
Львов Национальная полиция Вандалы Подростки
Новости
Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
Аналитика
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге