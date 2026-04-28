Во Львовской области осквернили фигуру Матери Божьей: полиция ищет злоумышленника

В центре города Жолква во Львовской области неизвестный совершил акт вандализма - испачкал фигуру Матери Божьей. Правоохранители уже устанавливают личность причастного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Львовской области .

Что случилось в Жолкве

Инцидент обнаружили сегодня, 28 апреля, во время патрулирования. Инспекторы сектора реагирования полиции зафиксировали, что скульптура загрязнена неизвестным веществом.

Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия. Правоохранители устанавливают, кто это сделал. Также решается, как именно квалифицировать этот случай по закону.

В полиции отмечают, что принимают все необходимые меры, чтобы найти нарушителя и привлечь его к ответственности.

Площадь в центре Жолквы

Отметим, Вечевая площадь в Жолкве - это центральное общественное пространство города, расположенное рядом с исторической застройкой и ключевыми памятниками.

Здесь проходят городские события, собрания и торжества. Площадь имеет символическое значение для общества - именно здесь происходит публичная жизнь города.

На площади расположены религиозные и мемориальные объекты, в частности фигура Матери Божьей, а также она находится неподалеку от Жолковского замка и Костела святого Лаврентия.

