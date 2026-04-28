Во Львовской области осквернили фигуру Матери Божьей: полиция ищет злоумышленника

11:57 28.04.2026 Вт
2 мин
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и ищет злоумышленника
aimg Татьяна Веремеева
Во Львовской области осквернили фигуру Матери Божьей: полиция ищет злоумышленника Фото: Во Львовской области запачкали фигуру Матери Божьей (Полиция Львовской области)

В центре города Жолква во Львовской области неизвестный совершил акт вандализма - испачкал фигуру Матери Божьей. Правоохранители уже устанавливают личность причастного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Львовской области.

Что случилось в Жолкве

Инцидент обнаружили сегодня, 28 апреля, во время патрулирования. Инспекторы сектора реагирования полиции зафиксировали, что скульптура загрязнена неизвестным веществом.

Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия. Правоохранители устанавливают, кто это сделал. Также решается, как именно квалифицировать этот случай по закону.

В полиции отмечают, что принимают все необходимые меры, чтобы найти нарушителя и привлечь его к ответственности.

Площадь в центре Жолквы

Отметим, Вечевая площадь в Жолкве - это центральное общественное пространство города, расположенное рядом с исторической застройкой и ключевыми памятниками.

Здесь проходят городские события, собрания и торжества. Площадь имеет символическое значение для общества - именно здесь происходит публичная жизнь города.

На площади расположены религиозные и мемориальные объекты, в частности фигура Матери Божьей, а также она находится неподалеку от Жолковского замка и Костела святого Лаврентия.

Инциденты во Львовской области

Ранее РБК-Украина рассказывало о стрельбе во Львове 23 апреля. После того, как в многоэтажке раздались выстрелы, на место оперативно прибыли правоохранители и спецподразделения полиции.

Как установили полицейские, 34-летний житель дома произвел несколько выстрелов в квартире из револьвера системы Флобера. Увидев правоохранителей, мужчина выбросил оружие в окно. Его задержали и доставили в специальное лечебное учреждение. По предварительным данным, мужчина имеет ментальные нарушения.

В результате инцидента никто не пострадал. Оружие изъяли и направили на экспертизу, а правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

