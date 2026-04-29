ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Во Львове пытались поджечь мечеть "коктейлями Молотова" (фото)

12:39 29.04.2026 Ср
1 мин
Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью и убежал
aimg Елена Чупровская
Во Львове пытались поджечь мечеть "коктейлями Молотова" (фото) Фото: что известно о ночном нападении на исламский центр (facebook.com.dumkinfo)

Во Львове неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в Исламский религиозно-культурный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Инцидент произошел вечером 28 апреля, сообщают правоохранители.

Что произошло

В 20:40 на линию 102 поступило сообщение о возгорании в мечети во Львове.

По предварительным данным полиции, неустановленный мужчина бросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью и убежал. Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей центра потушил огонь самостоятельно - до приезда пожарных.

Фото: последствия пожара в мечети (facebook.com.dumkinfo)

Что делает полиция

Следователи проводят первоочередные процессуальные действия, ищут свидетелей и очевидцев происшествия. Личность злоумышленника устанавливают.

"Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 УКУ. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области.

По данным СБУ, они в течение нескольких лет изготавливали и распространяли прокремлевские материалы, которые разжигали религиозную вражду. Тираж пропагандистских листовок и брошюр составил почти 50 тысяч экземпляров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
