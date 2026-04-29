Во Львове пытались поджечь мечеть "коктейлями Молотова" (фото)
Во Львове неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в Исламский религиозно-культурный центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
Инцидент произошел вечером 28 апреля, сообщают правоохранители.
Что произошло
В 20:40 на линию 102 поступило сообщение о возгорании в мечети во Львове.
По предварительным данным полиции, неустановленный мужчина бросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью и убежал. Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей центра потушил огонь самостоятельно - до приезда пожарных.
Фото: последствия пожара в мечети (facebook.com.dumkinfo)
Что делает полиция
Следователи проводят первоочередные процессуальные действия, ищут свидетелей и очевидцев происшествия. Личность злоумышленника устанавливают.
"Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 УКУ. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области.
По данным СБУ, они в течение нескольких лет изготавливали и распространяли прокремлевские материалы, которые разжигали религиозную вражду. Тираж пропагандистских листовок и брошюр составил почти 50 тысяч экземпляров.