Во Львове пытались поджечь мечеть "коктейлями Молотова" (фото)

Фото: что известно о ночном нападении на исламский центр (facebook.com.dumkinfo)

Во Львове неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в Исламский религиозно-культурный центр.

Инцидент произошел вечером 28 апреля, сообщают правоохранители. Что произошло В 20:40 на линию 102 поступило сообщение о возгорании в мечети во Львове. По предварительным данным полиции, неустановленный мужчина бросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью и убежал. Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей центра потушил огонь самостоятельно - до приезда пожарных. Фото: последствия пожара в мечети (facebook.com.dumkinfo) Что делает полиция Следователи проводят первоочередные процессуальные действия, ищут свидетелей и очевидцев происшествия. Личность злоумышленника устанавливают. "Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 УКУ. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.