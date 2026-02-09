"Таинственное отравление" в Полтавской области: в ГСЧС объяснили, что случилось на самом деле

Недавно в сети распространилась информация о якобы "массовом отравлении неизвестным веществом" людей в Полтавской области. Однако в ГСЧС опровергли эти слухи и объяснили, что произошло на самом деле.

О каких отравлениях в Полтавской области идет речь

Согласно оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области об основных чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и иного характера, на территории области за сутки (с 00:00 8 февраля до 00:00 9 февраля 2026 года) было зафиксировано отравления неизвестным веществом:

в селе Шмыгли Щербановской сельской громады;

в городе Полтава.

В первом случае отравление зафиксировали в воскресенье, 8 февраля, утром (в 08:52).

Происшествие случилось на улице Шмыглянская в с. Шмыгли (Полтавский р-н, Щербановская СГ).

В результате отравления неизвестным веществом пострадали четыре человека. Из них - двое детей.

"Подразделения ГСЧС не привлекались", - рассказали гражданам.

Второй случай отравления неизвестным веществом произошел позже в тот же день (в 12:52) в административном центре - Полтаве (на улице Игоря Дорошенко в Шевченковском районе города).

Там было зарегистрировано двое пострадавших лиц. Из них - один ребенок.

При этом подразделения ГСЧС также не привлекались.

Фрагмент из оперативной информации ГСЧС (скриншот: pl.dsns.gov.ua)

Какая информация не соответствует действительности

Утром понедельника, 9 февраля, ряд Telegram-каналов и медиа начали распространять информацию о якобы "массовом отравлении неизвестным веществом" людей в Полтавской области.

Поэтому в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области констатировали: "распространяемая информация в различных Telegram-каналах о "массовых отравлениях неизвестным веществом" на Полтавщине не соответствует действительности и подается без подтвержденных деталей".

"По уточненной информации от медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом", - добавили спасатели.

Главный специалист отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский в комментарии для РБК-Украина подтвердил, что по уточненной информации действительно речь идет (предварительно) о возможном отравлении людей угарным газом.

Однако больше информации о таких случаях, по его словам, имеют именно медицинские работники.

"Смотрите... Эти люди - предварительно попадают в больницу и им ставят такой (диагноз "Отравление неизвестным веществом", - Ред.)... А потом, по заключению врачей, ставится другой случай уже. То есть причина", - объяснил специалист.

Он добавил также, что подразделения ГСЧС "в таких случаях не привлекаются".

"Подчеркиваем, что причины ухудшения самочувствия людей могут быть разными и устанавливаются только после соответствующих проверок и лабораторных исследований в медучреждениях", - добавили в пресс-службе ГСЧС.

В завершение украинцев призвали ориентироваться исключительно на полные официальные сообщения Минздрава, ГСЧС и областных военных администраций - "чтобы не распространять панику и дезинформацию".

Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNSPOLTAVA)