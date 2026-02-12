ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Массовое отравление в Раде: уже есть две версии, что произошло

Четверг 12 февраля 2026 17:57
UA EN RU
Массовое отравление в Раде: уже есть две версии, что произошло Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за внезапного недомогания десятков народных избранников Верховная Рада 12 февраля не рассмотрела ни одного законопроекта. Сейчас санстанция проводит срочную проверку в парламентской столовой, пытаясь выяснить причины болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Читайте также: Минуту молчания сделали ежедневной традицией: во сколько будет замирать вся Украина

Лабораторные исследования и "меню" под подозрением

Сразу после сообщений о массовых жалобах депутатов в парламенте начали эпидемиологическое расследование. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже отбирают образцы продуктов в столовой для лабораторных анализов и опрашивают больных относительно их рациона.

По данным пресс-службы ВР, предварительно рассматриваются две основные версии: вспышка ротавируса или острая кишечная инфекция. Окончательные выводы будут обнародованы только после получения результатов экспертиз.

Не только столовая: почему версия о вирусе становится основной

Источники в парламенте подтверждают, что количество больных достигает около двух десятков человек. У всех пациентов идентичные симптомы: высокая температура и рвота. Однако версия об "отравлении котлетами" не является единственной.

Какие версии произошедшего рассматривают сейчас:

  • пищевое отравление - часть депутатов связывает свое состояние с посещением столовой, сейчас там продолжаются проверки;
  • вирусная инфекция - некоторые заболевшие вообще не обедали в Раде, а только пили кофе или воду. Это дает основания предполагать, что ротавирус мог быть занесен извне, например, из бытовых контактов (детских садов и т.д.).

РБК-Украина ранее писало, что в кулуарах опровергают слухи о "курортном следе". Источник в Раде категорически опроверг информацию, что депутаты могли массово отравиться во время отдыха в Буковеле.

Поскольку из-за отсутствия депутатов в зале катастрофически не хватало голосов, полноценную работу парламента возобновят только после карантинного перерыва - 24 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Депутати
Новости
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ