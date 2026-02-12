Массовое отравление в Раде: уже есть две версии, что произошло
Из-за внезапного недомогания десятков народных избранников Верховная Рада 12 февраля не рассмотрела ни одного законопроекта. Сейчас санстанция проводит срочную проверку в парламентской столовой, пытаясь выяснить причины болезни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Лабораторные исследования и "меню" под подозрением
Сразу после сообщений о массовых жалобах депутатов в парламенте начали эпидемиологическое расследование. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже отбирают образцы продуктов в столовой для лабораторных анализов и опрашивают больных относительно их рациона.
По данным пресс-службы ВР, предварительно рассматриваются две основные версии: вспышка ротавируса или острая кишечная инфекция. Окончательные выводы будут обнародованы только после получения результатов экспертиз.
Не только столовая: почему версия о вирусе становится основной
Источники в парламенте подтверждают, что количество больных достигает около двух десятков человек. У всех пациентов идентичные симптомы: высокая температура и рвота. Однако версия об "отравлении котлетами" не является единственной.
Какие версии произошедшего рассматривают сейчас:
- пищевое отравление - часть депутатов связывает свое состояние с посещением столовой, сейчас там продолжаются проверки;
- вирусная инфекция - некоторые заболевшие вообще не обедали в Раде, а только пили кофе или воду. Это дает основания предполагать, что ротавирус мог быть занесен извне, например, из бытовых контактов (детских садов и т.д.).
РБК-Украина ранее писало, что в кулуарах опровергают слухи о "курортном следе". Источник в Раде категорически опроверг информацию, что депутаты могли массово отравиться во время отдыха в Буковеле.
Поскольку из-за отсутствия депутатов в зале катастрофически не хватало голосов, полноценную работу парламента возобновят только после карантинного перерыва - 24 февраля.