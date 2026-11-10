Во Львове прошел Чемпионат Украины по карате, посвященный памяти воинов ГУР (фото, видео)
Во Львове состоялся Чемпионат Украины по карате, посвященный памяти трех павших на войне разведчиков - воинов ГУР. Мероприятие собрало сотни участников - и молодых, и титулованных спортсменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Что известно об этих соревнованиях и чем они важны
Чемпионат Украины по карате во Львове прошел в период с 6 по 8 ноября 2026 года.
Он был посвящен памяти павших на войне воинов ГУР (разведчиков):
- Андрея Хорошко;
- Ростислава Пархоменко;
- Сергея Рябоконя.
Чемпионат Украины по карате посвятили памяти павших разведчиков (фото: пресс-служба ГУР)
В целом мероприятие собрало более 500 участников (и титулованных спортсменов, и молодых каратистов), которые боролись:
- за национальное первенство;
- за право представлять Украину на международных соревнованиях.
Чемпионат Украины по карате собрал более 500 участников (фото: пресс-служба ГУР)
Организовала Чемпионат Украинская федерация карате.
ГУР поддержало проведение соревнований, ведь такое партнерство имеет прочную основу - многие представители карате-сообщества (спортсменов и тренеров) защищают государство в рядах Сил обороны Украины.
"Очень важно, что соревнования за первенство Украины по карате посвящены памяти воинов, которые боролись за будущее для нашего народа. Важно, что их имена звучат. Их истории - знают. Их подвиг - помнят и уважают", - подчеркнула представительница военной разведки.
Она добавила, что для ГУР - "честь поддерживать мероприятия, которые воспитывают сильное и патриотичное поколение украинцев".
Чемпионат во Львове организовала при поддержке ГУР Украинская федерация карате (фото: пресс-служба ГУР)
"Спасибо спортсменам, организаторам и партнерам! Помним Андрея, Ростислава и Сергея - воинов ГУР. Честь! Слава Украине", - подытожили в пресс-службе Главного управления разведки.
Напомним, ранее в ГУР рассказали об опыте страткоммуникаций во время войны.
Тем временем легендарные разведчики из подразделения "Артан" стали героями фильма.
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