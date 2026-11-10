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У Львові пройшов Чемпіонат України з карате, присвячений пам’яті воїнів ГУР (фото, відео)

10:28 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
У Львові пройшов Чемпіонат України з карате, присвячений пам’яті воїнів ГУР (фото, відео) Чемпіонат України з карате відбувся у Львові (фото: прес-служба ГУР)
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У Львові відбувся Чемпіонат України з карате, присвячений пам'яті трьох полеглих на війні розвідників - воїнів ГУР. Захід зібрав сотні учасників - і молодих, і титулованих спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Що відомо про ці змагання й чим вони важливі

Чемпіонат України з карате у Львові відбувся у період з 6 по 8 листопада 2026 року.

Його було присвячено пам'яті полеглих на війні воїнів ГУР (розвідників):

  • Андрія Хорошка;
  • Ростислава Пархоменка;
  • Сергія Рябоконя.

У Львові пройшов Чемпіонат України з карате, присвячений пам’яті воїнів ГУР (фото, відео)Чемпіонат України з карате присвятили пам'яті полеглих розвідників (фото: прес-служба ГУР)

В цілому захід зібрав понад 500 учасників (і титулованих спортсменів, і молодих каратистів), які боролися:

  • за національну першість;
  • за право представляти Україну на міжнародних змаганнях.

У Львові пройшов Чемпіонат України з карате, присвячений пам’яті воїнів ГУР (фото, відео)Чемпіонат України з карате зібрав понад 500 учасників (фото: прес-служба ГУР)

Організувала Чемпіонат Українська федерація карате.

ГУР підтримало проведення змагань, адже таке партнерство має міцне підґрунтя - багато представників карате-спільноти (спортсменів і тренерів) захищають державу в лавах Сил оборони України.

"Дуже важливо, що змагання за першість України з карате присвячені пам'яті воїнів, які виборювали майбутнє для нашого народу. Важливо, що їхні імена звучать. Їхні історії - знають. Їхній подвиг - пам'ятають і шанують", - наголосила представниця воєнної розвідки.

Вона додала, що для ГУР - "за честь підтримувати заходи, які виховують сильне й патріотичне покоління українців".

У Львові пройшов Чемпіонат України з карате, присвячений пам’яті воїнів ГУР (фото, відео)Чемпіонат у Львові організувала за підтримки ГУР Українська федерація карате (фото: прес-служба ГУР)

"Дякуємо спортсменам, організаторам і партнерам! Пам’ятаємо Андрія, Ростислава та Сергія - воїнів ГУР. Честь! Слава Україні", - підсумували у прес-службі Головного управління розвідки.

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли про досвід страткомунікацій під час війни.

Тим часом легендарні розвідники з підрозділу "Артан" стали героями фільму.

Читайте також, як воює "Чорноморський легіон" зі спецпідрозділу ГУР "Ferrata".

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