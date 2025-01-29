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В ГУР рассказали об опыте страткоммуникаций во время войны

Среда 29 января 2025 16:48
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В ГУР рассказали об опыте страткоммуникаций во время войны В ГУР презентовали фильм "Війна за розум" (фото: gur.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Команда управления стратегических коммуникаций Главного управления разведки Министерства обороны Украины поделилась собственным опытом работы. По случаю второй годовщины основания подразделения был представлен тематический фильм "Війна за розум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Стратегические коммуникации ГУР и презентация фильма

К мероприятию по случаю второй годовщины основания подразделения ГУР МО присоединились:

  • представители Сил безопасности и обороны Украины;
  • представители государственных органов;
  • эксперты в сфере военного дела;
  • медийщики;
  • волонтеры.

Начальник ГУР МО Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов определил стратегические коммуникации как "умение управлять информацией, чтобы правильно интерпретировать прошлое, формировать реальность и влиять на будущее".

В ГУР рассказали об опыте страткоммуникаций во время войныБуданов о стратегических коммуникациях (фото: gur.gov.ua)

Именно с этих слов и начинается представленный на мероприятии тематический фильм о деятельности страткома ГУР под названием "Війна за розум".

В ГУР рассказали об опыте страткоммуникаций во время войныПрезентация фильма "Війна за розум" (фото: gur.gov.ua)

Среди спикеров фильма:

  • глава военной разведки Кирилл Буданов;
  • представители ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, Андрей Юсов и Андрей Черняк;
  • руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Они описали ключевые вызовы и угрозы для информационной безопасности государства, с которыми пришлось столкнуться во время войны, а также привели примеры успешных действий на опережение и отпора российскому агрессору.

Юсов отметил, что стратегические коммуникации - не дополнительные действия, а обязательная часть планирования и осуществления военных операций и всех видов деятельности.

"Это также процесс, который находится в основе обеспечения государственной безопасности Украины... Украинцы платят страшную цену за собственную свободу. И все, что мы можем сделать, чтобы облегчить эту цену, чтобы мир узнал об этой цене, - мы можем и должны делать", - подчеркнул он.

В ГУР рассказали об опыте страткоммуникаций во время войныК мероприятию присоединились представители ГУР (фото: gur.gov.ua)

Между тем Скибицкий напомнил, что ГУР работает со всеми, кто работает на победу.

"Это - наши масс-медиа всех видов, начиная от интернета и заканчивая печатными изданиями. Это - привлечение ведущих специалистов, так называемых think tank'ов, общественных и других организаций, которые реально имеют опыт и возможности для выработки продукта, направленного на победу", - рассказал он.

В завершение все присутствующие участники и гости собрания поздравили команду страткома ГУР МО Украины по случаю годовщины.

Напомним, ранее ГУР показало уничтожение транспорта и фортификаций врага на фронте.

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