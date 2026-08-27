Технологии и люди: как воюет "Черноморский легион" из спецподразделения ГУР "Ferrata"

Один из принципов работы подразделения активных действий ГУР МО Украины "Ferrata" - сочетание современных технологий и спецназовцев на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Главное: Стратегия подразделения : спецподразделение ГУР "Ferrata" объединяет новейшие технологии и работу спецназовцев на поле боя.

: спецподразделение ГУР "Ferrata" объединяет новейшие технологии и работу спецназовцев на поле боя. Принцип работы : технологии и искусственный интеллект дополняют человеческий фактор, ведь территорию невозможно считать освобожденной без присутствия человека.

: технологии и искусственный интеллект дополняют человеческий фактор, ведь территорию невозможно считать освобожденной без присутствия человека. Технологические инновации : украинские разведчики активно тестируют новые системы для безэкипажных платформ и совершенствуют тактику борьбы на море, где классические "камикадзе" уже теряют актуальность.

: украинские разведчики активно тестируют новые системы для безэкипажных платформ и совершенствуют тактику борьбы на море, где классические "камикадзе" уже теряют актуальность. Боевой путь лидера: командир "Черноморского легиона" с позывным "Девятый" прошел путь от обороны Киева до создания высокотехнологичного подразделения ГУР.

Как воюет "Черноморский легион" из спецподразделения ГУР "Ferrata"

В эксклюзивном интервью Дженни Клочко командир морского отделения "Черноморский легион" спецподразделения ГУР "Ferrata" с позывным "Девятый" рассказал, что один из принципов работы подразделения активных действий - это сочетание:

современных технологий (в том числе искусственного интеллекта);

спецназовцев на поле боя.

"Наша задача сейчас - уничтожать врага", - подчеркнул разведчик.

Он напомнил также "самое главное правило, о котором забывают молодые футуристы, производящие дроны" - "место, куда не ступила нога человека, не является освобожденным".

"Так что мы - сторонники синхронизации роботизированной техники, технологий, других устройств, которые можно использовать в рамках боевых операций, искусственного интеллекта, а также непосредственно человеческого участия - спецназа с опытом и навыками", - объяснил "Девятый".

Командир отделения "Черноморский легион" с позывным "Девятый" (кадр из видео: youtube.com/@JennyKlochkoPodcast1803)

Он рассказал также о тестировании новой системы для безэкипажных платформ (которая позволит воевать с агрессором еще эффективнее).

"Я четко понимаю, что в настоящее время мы все уже являемся легендами этой войны. "Группа 13", "Черноморский легион", "Спецподразделение Тимура", "Артан", "Шаманбат", другие подразделения ГУР - множество ребят, которые уже являются легендами", - отметил защитник Украины.

Он добавил, что государство-агрессор также строит проекты безэкипажных морских комплексов.

Поэтому Украине важно:

постоянно совершенствоваться;

повышать уровень технологических средств и тактик их внедрения.

Во время интервью командир морского отделения "Черноморский легион" рассказал также о современной войне на море.

В частности о том, почему технология "камикадзе" уже устарела.

Кроме того, в рамках разговора речь шла о боевом пути "Девятого":