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Технологии и люди: как воюет "Черноморский легион" из спецподразделения ГУР "Ferrata"

12:48 27.08.2026 Чт
3 мин
Что рассказал командир флота дронов "Девятый" о войне и своем прошлом?
aimg Ирина Костенко
Технологии и люди: как воюет "Черноморский легион" из спецподразделения ГУР "Ferrata" "Девятый" - командир "Черноморского легиона" спецподразделения ГУР "Ferrata" (фото: gur.gov.ua)
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Один из принципов работы подразделения активных действий ГУР МО Украины "Ferrata" - сочетание современных технологий и спецназовцев на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Главное:

  • Стратегия подразделения: спецподразделение ГУР "Ferrata" объединяет новейшие технологии и работу спецназовцев на поле боя.
  • Принцип работы: технологии и искусственный интеллект дополняют человеческий фактор, ведь территорию невозможно считать освобожденной без присутствия человека.
  • Технологические инновации: украинские разведчики активно тестируют новые системы для безэкипажных платформ и совершенствуют тактику борьбы на море, где классические "камикадзе" уже теряют актуальность.
  • Боевой путь лидера: командир "Черноморского легиона" с позывным "Девятый" прошел путь от обороны Киева до создания высокотехнологичного подразделения ГУР.

Как воюет "Черноморский легион" из спецподразделения ГУР "Ferrata"

В эксклюзивном интервью Дженни Клочко командир морского отделения "Черноморский легион" спецподразделения ГУР "Ferrata" с позывным "Девятый" рассказал, что один из принципов работы подразделения активных действий - это сочетание:

  • современных технологий (в том числе искусственного интеллекта);
  • спецназовцев на поле боя.

"Наша задача сейчас - уничтожать врага", - подчеркнул разведчик.

Он напомнил также "самое главное правило, о котором забывают молодые футуристы, производящие дроны" - "место, куда не ступила нога человека, не является освобожденным".

"Так что мы - сторонники синхронизации роботизированной техники, технологий, других устройств, которые можно использовать в рамках боевых операций, искусственного интеллекта, а также непосредственно человеческого участия - спецназа с опытом и навыками", - объяснил "Девятый".

Технологии и люди: как воюет &quot;Черноморский легион&quot; из спецподразделения ГУР &quot;Ferrata&quot;Командир отделения "Черноморский легион" с позывным "Девятый" (кадр из видео: youtube.com/@JennyKlochkoPodcast1803)

Он рассказал также о тестировании новой системы для безэкипажных платформ (которая позволит воевать с агрессором еще эффективнее).

"Я четко понимаю, что в настоящее время мы все уже являемся легендами этой войны. "Группа 13", "Черноморский легион", "Спецподразделение Тимура", "Артан", "Шаманбат", другие подразделения ГУР - множество ребят, которые уже являются легендами", - отметил защитник Украины.

Он добавил, что государство-агрессор также строит проекты безэкипажных морских комплексов.

Поэтому Украине важно:

  • постоянно совершенствоваться;
  • повышать уровень технологических средств и тактик их внедрения.

Во время интервью командир морского отделения "Черноморский легион" рассказал также о современной войне на море.

В частности о том, почему технология "камикадзе" уже устарела.

Кроме того, в рамках разговора речь шла о боевом пути "Девятого":

  • от обороны Киева;
  • до создания технологического подразделения ГУР, оперирующего сложными системами.

Напомним, ранее в ГУР рассказали об опыте страткоммуникаций во время войны.

Тем временем легендарные разведчики из подразделения "Артан" стали героями фильма.

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