ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Во Львове дорожает проезд во всем общественном транспорте: новые цены с 16 мая

11:52 15.05.2026 Пт
2 мин
Купленные ранее билеты останутся действительными, но штрафы за проезд без них - возрастут
aimg Ирина Костенко
Во Львове дорожает проезд во всем общественном транспорте: новые цены с 16 мая Стоимость проезда в общественном транспорте Львова меняется (фото иллюстративное: t.me/lviv_adm)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Во Львове с 16 мая официально меняется стоимость проезда во всем транспорте. Цена билета - зависит от способа оплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовского городского совета (ЛГС) в Facebook.

Читайте также: Транспорт дорожает: где в Украине уже подняли цены и сколько будет стоить проезд

Новая стоимость проезда в транспорте Львова

Согласно информации ЛГС, стоимость проезда во всем общественном транспорте Львова меняется с субботы, 16 мая 2026 года.

При этом цена билета будет зависеть от способа оплаты:

  • при оплате "ЛеоКарт" для студентов - 11,5 гривен;
  • при оплате приложением или общей "ЛеоКарт" - 23 гривны;
  • при оплате банковской картой/телефоном с поддержкой NFC - 26 гривен;
  • при оплате наличными - 30 гривен.

Кроме того, стоимость перевозки багажа:

  • при безналичном расчете - 23 гривны;
  • при оплате наличными - 30 гривен.

Студенческий абонемент на все виды транспорта будет стоить 575 гривен.

Между тем общий абонемент на все виды транспорта - 1150 гривен.

Увеличивается также и штраф за безбилетный проезд - 520 гривен.

Во Львове дорожает проезд во всем общественном транспорте: новые цены с 16 маяНовая стоимость проезда в общественном транспорте Львова (инфографика: facebook.com/lviv.adm)

В завершение жителям и гостям города объяснили, почему именно меняются тарифы.

"Во время предыдущего пересмотра цен (в мае прошлого года), дизельное топливо стоило около 48 гривен за литр, сегодня - уже более 90 гривен", - напомнили в ЛГС.

Сообщается также, что купленные ранее билеты - остаются действительными.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве с 14 марта выросли тарифы на проезд в некоторых частных маршрутных такси.

Кроме того, в КГГА назвали реальную цену проездных билетов и поделились планами на повышение.

Читайте также, сколько стоил проезд в общественном транспорте в разных областных центрах Украины в начале марта 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Львов оплата проїзду Тарифы Тролейбус Студенты Цены Штрафы Автобусы Пенсионеры Пассажиры
Новости
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата