У Львові дорожчає проїзд у всьому громадському транспорті: нові ціни з 16 травня
У Львові з 16 травня офіційно змінюється вартість проїзду в усьому транспорті. Ціна квитка - залежить від способу оплати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Львівської міської ради (ЛМР) у Facebook.
Нова вартість проїзду у транспорті Львова
Згідно з інформацією ЛМР, вартість проїзду у всьому громадському транспорті Львова змінюється з суботи, 16 травня 2026 року.
При цьому ціна квитка залежатиме від способу оплати:
- при оплаті "ЛеоКарт" для студентів - 11,5 гривень;
- при оплаті додатком або загальною "ЛеоКарт" - 23 гривні;
- при оплаті банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC - 26 гривень;
- при оплаті готівкою - 30 гривень.
Крім того, вартість перевезення багажу:
- при безготівковому розрахунку - 23 гривні;
- при оплаті готівкою - 30 гривень.
Студентський абонемент на всі види транспорту буде коштувати 575 гривень.
Тим часом загальний абонемент на всі види транспорту - 1150 гривень.
Збільшується також і штраф за безквитковий проїзд - 520 гривень.
Нова вартість проїзду у громадському транспорті Львова (інфографіка: facebook.com/lviv.adm)
Насамкінець мешканцям і гостям міста пояснили, чому саме змінюються тарифи.
"Під час попереднього перегляду цін (у травні минулого року), дизельне пальне коштувало близько 48 гривень за літр, сьогодні - вже понад 90 гривень", - нагадали у ЛМР.
Повідомляється також, що куплені раніше квитки - залишаються дійсними.
